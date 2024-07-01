توقعات بطقس صحو نهارا ورطب ليلا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والثاني عند الساعة 22:00، والجزر الأول عند الساعة 15:07 والثاني عند الساعة 05:21.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:28 والثاني عند الساعة 17:54، والجزر الأول عند الساعة 12:37 والثاني عند الساعة 01:22.