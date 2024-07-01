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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخة سهيرة الأحمد

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخة سهيرة الأحمد
1 يوليو 2024 21:47

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
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