شرطة رأس الخيمة تدشن «صيف بلا حوادث»

رأس الخيمة (وام)

دشنت الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة حملة «صيف بلا حوادث 2024» التي تنظمها وزارة الداخلية بهدف تعزيز أمن وسلامة الطرق مرورياً.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي، الذي دشن الحملة في قرية تسجيل إينوك، بحضور العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والعقيد الدكتور محمد عبدالله البحار مدير إدارة المرور والدوريات: إنه تم خلال تدشين الحملة في قرية تسجيل اينوك، الاطلاع عن قرب على آلية فحص المركبات التي يتم القيام بها من قبل الفاحصين المختصين، وأنها تتم وفق أعلى المعايير والاشتراطات الدولية.