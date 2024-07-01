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علوم الدار

«البلديات والنقل»: حملات تفتيشية لتعزيز المظهر العام لإمارة أبوظبي

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
2 يوليو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، عن إبرامها اتفاقية «مستوى الخدمة» مع عدد من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية للتعاون ومتابعة إزالة مشوهات الأصول العامة التي تملكها تلك الجهات بهدف المحافظة عليها، بما يسهم في تعزيز المظهر العام لإمارة أبوظبي.
ووقع هذه الاتفاقية الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، مع ممثلي جهات الاتفاقية: مبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة، وسعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب مبارك عامر المحيربي، نائب رئيس أول لإدارة الشؤون الإدارية والمجتمعية لمجموعة أدنوك، والكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، والدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم - ترانسكو، وذلك في المقر الرئيس للدائرة. 
الجاذبية البصرية
قال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «نؤكد من خلال اتفاقية مستوى الخدمة هذه التزامنا المستمر للارتقاء بالمظهر العام للإمارة من خلال تبسيط عملياتنا وخدماتنا، ونهدف عبر التعاون مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية إلى تعزيز الجمالية والجاذبية البصرية للإمارة، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة للتميز والابتكار».  
وتنضم الجهات الست إلى جهات حكومية وشبه حكومية أخرى، في هذه الجهود الحثيثة لتأكيد مكانة أبوظبي كنموذج للتميز الحضري، كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز السمعة العالمية للإمارة من خلال المنشآت والمباني ذات المستوى العالمي والمناظر الطبيعية الحضرية التي تتم صيانتها بدقة.

أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
سالم الكعبي
دائرة التعليم والمعرفة
هيئة البيئة
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