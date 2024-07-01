«تدوير» توقع مذكرة تفاهم مع شؤون البلديات والزراعة البحرينية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة تدوير مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين تضمنت تطوير فرص التعاون الاستثمارية في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير في المملكة.

وتشمل مذكرة التفاهم مجالات التعاون مثل البحث والتطوير وتبادل المعرفة والتدريب والتوعية حول إدارة النفايات.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات، ومن جهة مجموعة تدوير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي محمد الظاهري، بحضور المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في البحرين.

وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «تمثل الشراكات ضرورة بالغة الأهمية ضمن عملية تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة عالية. ومن خلال توحيد جهودنا مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في البحرين، نهدف إلى دفع عجلة الاستدامة عن طريق تقديم حلول مبتكرة لإدارة النفايات. ومذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة في تحديد وتطوير فرص الاستثمار في البحرين، وتعزيز العلاقات الثنائية».