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علوم الدار

«بيت الخير» تقدم 22 مليون درهم دعماً غذائياً للأسر المتعففة

خلال تقديم المساعدات للأسر (من المصدر)
2 يوليو 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «بيت الخير» أنها وزعت خلال عيد الأضحى المبارك 2.100 أضحية بقيمة إجمالية بلغت 1.300.000 درهم، استفادت منها 4.639 أسرة مستحقة، وبذلك يبلغ حجم الدعم الغذائي الموجه للأسر المواطنة الأقل دخلاً ومن في حكمها حتى نهاية يونيو من هذا العام 22 مليون درهم.
وكانت الجمعية قد قدمت خلال النصف الأول من عام 2024 دعماً غذائياً متنوعاً للمستفيدين، لتعزيز معاشهم ورفع مؤشر السعادة لديهم، حيث نفذت «بيت الخير» مشروع المير الرمضاني لدعم الأسر خلال الشهر الفضيل بقيمة 5.612.700 درهم، استفادت منه 4.098 أسرة، كما وزعت الجمعية زكاة الفطر لدعم غذاء الأسر في العيد الصغير بما قيمته 1.812.000 درهم، استفادت منه 8.156 أسرة وحالة، بالإضافة لتوزيع 1.074.670 وجبة إفطار على العمال المقيمين وعابري السبيل بقيمة إجمالية بلغت 10.800.000 درهم.
كما قدمت الجمعية دعماً غذائياً إضافياً للأسر المسجلة والمستفيدة حتى نهاية يونيو بقيمة 2.475.311 درهم، ليبلغ حجم الدعم الغذائي الموجه للأسر حتى منتصف 2024 مبلغ 22.037.311 درهم.

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