3.9 مليار درهم لإطلاق «الياه 4» و«الياه 5»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقداً مع شركة «سبيس إكس» لإطلاق قمريها الصناعيين الجديدين والمتطورين من أقمار المدار الأرضي الثابت «الياه 4» (AY4) و«الياه 5» (AY5)، باستخدام مركبة الإطلاق فالكون 9 التي أثبتت فعاليتها.

المركبة الفضائية

وتُعدّ الاتفاقية خطوة مهمة في برنامج تطوير القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5 بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.9 مليار درهم إماراتي، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية الأرضية والإطلاق والتأمين. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيع عقد بين «الياه سات» و«إيرباص» لتصميم وبناء القمرين الصناعيين على منصة Eurostar Neo كجزء من التفويض الذي منحته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لشركة الياه سات في الربع الثالث من العام 2023 بقيمة 18.7 مليار درهم. وتتولى «الياه سات» بموجب هذا التفويض توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً، وذلك بشكل أساسي من خلال القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «نفخر بتعاوننا مع «سبيس إكس» لإطلاق القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5 في المدار باستخدام مركبة الإطلاق فالكون 9. يُهيئ توقيع عقد الإطلاق بنجاح مع «سبيس إكس» وعقد التصميم والتصنيع الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع إيرباص، الياه سات للمضي قُدماً لإنجاز العقد النهائي مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، العميل الرئيسي لبرنامج الياه 4 والياه 5، وذلك في إطار أكبر تفويض تتلقاه الشركة من حكومة الإمارات عبر تاريخها».

إحلال

يوفر القمران الصناعيان الاتصالات الحكومية الآمنة في منطقة جغرافية واسعة تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن يحل القمران الصناعيان الياه 4 والياه 5 محل القمرين الصناعيين الحاليين الياه 1 والياه 2، اللذَين تم إطلاقهما خلال عامي 2011 و2012 على التوالي.