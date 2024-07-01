«بيورهيلث» تعلن إتمام صفقة بيع «أبوظبي للخلايا الجذعية» و«ياس كلينك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «بيورهيلث» للرعاية الصحية، بيع كامل حصتها في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومجموعة «ياس كلينك». وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «بيورهيلث» المستمر باستراتيجيتها الشاملة لتنظيم العمليات التشغيلية، والاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أرباح مجدية ضمن أعمالها، وتعزيز تضافر الجهود بين جميع الجهات عبر مجموعة «بيورهيلث».

كما ستساهم هذه الصفقة في تعزيز جهود «بيورهيلث» لتطوير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي كانت تُقدَّم سابقاً في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية و«ياس كلينك». وقد أعلنت «بيورهيلث» مؤخراً استكمال دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن محفظتها، التي تُعد أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في الدولة. وتتميز مدينة الشيخ شخبوط الطبية بمرافق علاج الخلايا الجذعية الحديثة وخبرات طبية عالمية المستوى، حيث تقدم خدمات متخصصة تُعد من الأكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة. وستُدمج هذه الخدمات وتُطوّر بشكل أكبر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، لتكون مكملةً للعمليات ضمن المجموعة. وتغطي مدينة الشيخ شخبوط الطبية مساحة مبنية تبلغ أكثر من 300.000 متر مربع، وتضم 732 سريراً مجهّزاً. وتؤدي المدينة دوراً محورياً في استقبال وعلاج عدد كبير من المرضى سنوياً. وذلك بدعم من فريق مختص يضم أكثر من 490 طبيباً و1500 ممرض وممرضة عبر 46 تخصصاً و12 قسماً سريرياً.