سلسبيل صوالحة بطلة «تحدي القراءة العربي 8» في فلسطين

دبي (الاتحاد)

أحرزت الطالبة سلسبيل حسن صوالحة لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى دولة فلسطين، في ختام تصفيات شارك فيها 346778 طالباً وطالبة من 1486 مدرسة وتحت إشراف 4105 مشرفين ومشرفات قراءة.

وجاء تتويج الطالبة سلسبيل حسن صوالحة من الصف الحادي عشر في مدرسة بني نعيم الثانوية للبنات من مديرية شمال الخليل التعليمية باللقب، خلال الإعلان عن أسماء الفائزين عبر تقنية «تيمز» بمشاركة صادق الخضور، الوكيل المساعد للشؤون الطلابية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

كما جرى الإعلان عن فوز فادي عبدالرحمن أبوحمدة من منطقة قلقيلية بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة بنات عورتا الثانوية من منطقة نابلس بلقب «المدرسة المتميزة». وفي فئة أصحاب الهمم، كان المركز الأول من نصيب الطالبة جوان عاصم أسعد من الصف العاشر في مدرسة القبس للإعاقة البصرية التابعة لمديرية رام الله والبيرة.

وقدم الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التهنئة إلى الفائزين والفائزات في ختام التصفيات على مستوى فلسطين، كما هنأ أولياء أسر الطلبة المشاركين ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وجميع المدارس والمشرفين والمشرفات.