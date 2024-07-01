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علوم الدار

الذكاء الاصطناعي في دورات «رعاية الأحداث» الصيفية

الذكاء الاصطناعي في دورات «رعاية الأحداث» الصيفية
2 يوليو 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أهمية توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في العديد من الجوانب الإيجابية، ووجَّه معاليه بتنظيم دورات صيفية للشباب في الذكاء الاصطناعي، لتعليمهم مبادئ استخدام هذه التقنية وقواعدها، مشيراً إلى أنها أصبحت اليوم تشكل واحدة من أهم وسائل البحث واستقاء المعلومات.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع الجمعية 72، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله، أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

الذكاء الاصطناعي
دبي
شرطة دبي
ضاحي خلفان
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