«دبي للمرأة» يناقش المبادرات والخطط النوعية

دبي (الاتحاد)

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، حرص المؤسسة على تكثيف جهودها خلال الفترة القادمة لمواصلة تحقيق رسالتها ودورها في تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية، وترسيخ مشاركتها في التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضافت سموها أن المبادرات التي تتضمنها خطة عمل المؤسسة للفترة القادمة، تشمل مشاريع وبرامج مبتكرة يتم تنفيذ العديد منها بشراكات استراتيجية محلية وعالمية مؤثرة ضمن نهج الشراكات الذي تعتمده المؤسسة للارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة، وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة حياتها، بما يدعم «أجندة دبي الاقتصادية D33» و«أجندة دبي الاجتماعية 33».

جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة بعد تشكيله الجديد، وفقاً للمرسوم رقم (39) لسنة 2024، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، العضو المنتدب، وتمت خلاله مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي شملت أبرز إنجازات الربع الثاني من العام الحالي، وأهم المبادرات التي تعتزم المؤسسة ونادي دبي للسيدات تنفيذها خلال الفترة القادمة.