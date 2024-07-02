"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 22.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.