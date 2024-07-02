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حمدان بن محمد يعلن فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي

حمدان بن محمد
2 يوليو 2024 11:42

أعلن  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤتمر الرؤية الحوسبية "ICCV 2029".

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وقال سموه عبر منصة إكس:" يسرنا الإعلان عن فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤتمر الرؤية الحوسبية "ICCV 2029".. والذي يستضيف أكثر من 15 ألفاً من قادة هذا القطاع التكنولوجي والاقتصادي العالمي المهم من شركات وعلماء ومتخذي قرار وحكومات. 
 وأكد سموه: "هدفنا أن تكون دولة الإمارات في قلب صناعة هذا القطاع.. وجزءاً مهماً من صناعة قراراته وتوجهاته العالمية.. وعاصمة رئيسة للذكاء الاصطناعي في المستقبل".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الذكاء الاصطناعي
دبي
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