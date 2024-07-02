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أحمد بن طحنون يزور مجندي الخدمة الوطنية في شرطة أبوظبي

أحمد بن طحنون يزور مجندي الخدمة الوطنية في شرطة أبوظبي
2 يوليو 2024 14:04

اطلع اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه اللواء الركن علي سيف الكعبي، قائد حرس الرئاسة، أمس، على البرنامج التدريبي للمجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ 20 لمجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتضم الدفعة طلبة الصف الثاني عشر خريجي الثانوية العامة لعام 2023م.

وكان في استقبالهما اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط.

وتفقد نائب رئيس أركان القوات المسلحة ميدان الرماية الحديث وعدداً من القاعات التعليمية والتدريبية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومركز التعليم الشرطي المبتكر، ومعرض التدريبي الافتراضي، وتابع التدريبات وسيناريوهات التطبيقات العملية لمجندي الخدمة الوطنية.

واطلع على أهم المشروعات والخطط التدريبية التي تنفذها إدارة التأهيل الشرطي للمنتسبين، ومراحل استقبال الطلبة المجندين وتعريفهم بالمعسكر والنظام الداخلي، وتوزيعهم حسب السرية والفصيلة، وتسلم المهام قبل الانضمام إلى التدريبات العسكرية والرياضية ومهارة الميدان والقتال.

وأكدت شرطة أبوظبي اعتزازها بانضمام مجندي الخدمة الوطنية، تلبيةً لنداء الفخر الذي سيساهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري، ويجعلهم أكثر قوة وكفاءة وثقة بالنفس، وثمنت المواقف المشرفة لأولياء الأمور في دعم وتشجيع وحث أبنائهم على الالتحاق بالبرنامج، وحرصهم الدائم على غرس محبة الوطن في نفوسهم.

ويأتي البرنامج ضمن اهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية بتعزيز الشراكة، وفق توجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الارتقاء بالعمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتعزيز العمل المشترك في تبادل الخبرات والمعارف، والتي تساهم في صقل مهارات وإمكانات المجندين، بما يعزز رسالتهم في خدمة الوطن.

المصدر: وام
أحمد بن طحنون
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