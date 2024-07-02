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انطلاق مهرجان "سوق الجبيل السنوي للرطب

انطلاق مهرجان "سوق الجبيل السنوي للرطب
2 يوليو 2024 17:17

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان سوق الجبيل السنوي التاسع للرطب في سوق الجبيل والذي تنظمه شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل بمشاركة واسعة من أصحاب محلات الرطب المتواجدين في السوق وعدد من المشاركات الخارجية.

وقال المهندس عبدالله الشامسي مدير أسواق مدينة الشارقة، إن مهرجان الرطب من الفعاليات التي نحرص في سوق الجبيل على تنظيمها سنويا نظرا للإقبال الكبير الذي يشهده السوق من قبل المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء كونه إحدى الوجهات التسويقية والسياحية البارزة والمهمة في إمارة الشارقة فضلا عن موقعه المتميز في قلب الشارقة.

وأضاف أن تنظيم هذا المهرجان يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الشارقة بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في الدولة بهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة.

وأكد الشامسي أن المهرجان يشكل فرصة مهمة لتعريف الزوار بأجود أنواع الرطب المحلية والمستوردة من عمان بالإضافة إلى تحقيق دور السوق في تنشيط الحركة الاقتصادية في إمارة الشارقة إذ يستقطب المهرجان الزوار والتجار من داخل الدولة وخارجها وتحديداً على مستوى منطقة الخليج العربي.

ويعرض المهرجان مختلف أنواع الرطب والتي تجدد بشكل دوري من حيث الأنواع بما يلبي مختلف رغبات الزوار ومنها الهلالي والخشكار والخصاب والمزيني والجبري والبقل والخنيزي والخلاص والخضراوي والبرحي واللولو والشيشي عين بقر وغيرها الكثير من مختلف أنواع الرطب.

المصدر: وام
مهرجان الرطب
سوق الجبيل
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