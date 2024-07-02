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علوم الدار

محمد بن راشد: فخور بـ 700 ألف طالب من الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي

محمد بن راشد: فخور بـ 700 ألف طالب من الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي
2 يوليو 2024 17:53

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بمشاركة 700 ألف طالب من الإمارات في تحدي القراءة العربي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «فخور بـ 700 ألف طالب من الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي.. وأتم العديد منهم قراءة خمسين كتاباً خلال عامهم الدراسي.. ونبارك للفائزين منهم اليوم.. متفائل بجيل إماراتي قارىء ومثقف.. معتز بهويته وقادر على استيعاب ثقافات العالم.. وقادر على الاستمرار في بناء مستقبل الإمارات».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحدي القراءة العربي
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محمد بن راشد
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