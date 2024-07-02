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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
2 يوليو 2024 18:21

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصةً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 22:45 والجزر الأول عند الساعة 12 :06.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 18:53 والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:12.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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