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علوم الدار

شراكةٌ بين «ألف للتعليم» و«معهد كينيا» و«يونيسيف»

خلال توقيع الشراكة (من المصدر)
3 يوليو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن كلُّ من «ألف للتعليم»، و«معهد كينيا لتطوير المناهج»، و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)»، عن إبرام مذكرة تفاهم استراتيجية لدمج التعليم المتعلق بالتغيُّر المناخي ضمن المنهاج التعليمي للمدارس العامة في كينيا، وتهدف الشراكة إلى تسخير إمكانات التكنولوجيا والتعليم الرقمي لرفد الأطفال والشباب والكوادر التعليمية بالمعرفة والمهارات الضرورية لمواجهة أزمة المناخ.
وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الجهات الثلاث لتطوير وتقديم دورة تعليمية شاملة في مجال التعليم المناخي، استكمالاً للمناهج المدرسية الحالية التي طورها «معهد كينيا لتطوير المناهج» تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في كينيا.
وسيتم توفير هذا المحتوى التعليمي عبر «المنصة السحابية للتعليم في كينيا» (Kenya Education Cloud) التابعة للمعهد، وهي مبادرة للتعليم الرقمي على مستوى البلاد تربط بين المدارس وموارد التعليم والتعلُّم.
كما يركز التعاون على تعزيز الوعي والمعرفة في أوساط الطلبة والمعلمين حول التغيُّر المناخي، ودفع عجلة العمل المناخي للإسهام في تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتمحور حول العمل المناخي.
وأكد البروفيسور تشارلز أوشينغ أونغوندو، الرئيس التنفيذي لمعهد كينيا لتطوير المناهج، أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية لمواجهة التحديات البيئية، حيث قال: «يعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير محتوى تعليمي مناسب وملائم لإعداد الطلبة لمواجهة تحديات المستقبل، ويعد استخدام المنصة الرقمية الحالية، ودمج التعليم حول تغير المناخ في المنهاج التعليمي، خطواتٍ محورية في بناء مجتمع مستدام. وسعياً لضمان اتساع نطاق الوصول والتأثير، سنقوم في معهد كينيا لتطوير المناهج بدمج المحتوى التعليمي في «المنصة السحابية للتعليم في كينيا»، لإتاحته بسهولة للطلبة والمعلمين في جميع أنحاء كينيا».
وتنطوي الشراكة على التحسين المستمر لمبادرة التعليم المناخي وضمان فعاليتها، وتقوم «ألف للتعليم» بدورٍ حيوي في هذا الصدد، لاسيما على صعيد توفير محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة بشأن التغير المناخي، وفقاً لأفضل الممارسات التعليمية.  
وقال شاهين نيلوفر، الممثل الإقليمي لـ«يونيسيف»: «يعكس تعاوننا مع (معهد كينيا لتطوير المناهج) و(ألف للتعليم) التزامنا بإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتزويد الأطفال بالأدوات التي يحتاجونها في عالم اليوم. 

اليونيسيف
كينيا
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