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عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات بالمنطقة وجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات بالمنطقة وجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
2 يوليو 2024 22:23

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، دعم دولة الإمارات للمساعي الأميركية المبذولة، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين.
وأشار سموه إلى أن تفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة يحتم ضرورة العمل بوتيرة متسارعة ومنسقة ومستدامة لتلبية احتياجاتهم العاجلة، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
وأكد سموه أهمية إنهاء التوتر والتطرف والعنف المتصاعد في المنطقة والسعي نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين.
كما تطرق سموه، خلال الاتصال الهاتفي، إلى تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

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