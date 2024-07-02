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علوم الدار

15 فريقاً تتنافس في مسابقة «محكمة صورية» دولية للنزاعات

خلال تكريم الفرق (من المصدر)
3 يوليو 2024 01:02

دبي (الاتحاد) 

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نظمت محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً، مسابقة محكمة صورية للنزاعات الفضائية، هي الأولى من نوعها، بمشاركة 15 فريقاً من طلاب جامعات في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، تنافسوا على مدى أربعة أيام من الجولات التمهيدية وربع النهائية عبر «الإنترنت»، بينما أُجريت الجولتان نصف النهائية والنهائية حضورياً في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتم تطوير سيناريوهات المسابقة لتوفر للمشاركين فهماً أفضل لنوعية التشريعات المطلوبة مستقبلاً، وأبرز القضايا التي يمكن أن تنشأ في هذا الميدان القضائي الحديث نسبياً.
وقد اكتسب الطلاب خلال مشاركتهم في هذه المسابقة معلومات قيمة حول آلية عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي في قضايا النزاعات المتعلقة بمخالفات العقود واللوائح التنظيمية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياحة الفضائية.
وفازت جامعة حمد بن خليفة بالمسابقة بعد منافسة شديدة مع الفرق المشاركة، وتم تكريم الفائزين بحضور شركاء الفعالية من جامعة ميدلسكس، ومحكمة «ويبنياي»، ومنصة «سبيس مونيتور الشرق الأوسط».
وحول الفعالية، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تهدف هذه المسابقة إلى إعداد الجيل القادم من المتخصصين في تشريعات مجال الفضاء، ونحن فخورون بالمساهمة في بناء معرفتهم وخبراتهم المستقبلية، من خلال توفير التدريب اللازم وتعريفهم على أفضل الممارسات، انطلاقاً من ريادة دبي في محاكم الفضاء».
كما أكد المهيري حرص محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم المبادرات الإماراتية لتطوير التشريعات والأنظمة القضائية، وإعداد القدرات والكفاءات لتسوية النزاعات التجارية المتعلقة بالفضاء، عبر توفير دورات وبرامج تدريبية لاكتساب المهارات التخصصية للنظر والفصل في النزاعات المتعلقة باقتصاد الفضاء.
وقالت آمنة العويس، المُسجّل العام لمحاكم مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد مبادرة محاكم الفضاء أهمية الاستعداد للفرص والتغيرات المطلوبة في الأنظمة القانونية والقضائية، وتهدف محاكم مركز دبي المالي العالمي لتعزيز ريادتها كوجهة مفضلة لتسوية النزاعات التجارية».

محاكم مركز دبي المالي العالمي
دبي
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