إقبال كبير على فعاليات «عطلتنا غير»

الشارقة (الاتحاد)

شهد نادي الثقة للمعاقين إقبالاً كبيراً من المشاركين من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة وإخوانهم من غير المعاقين على برامج النشاط الصيفي، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «عطلتنا غير»، ويشمل أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية، والذي انطلق أمس ويستمر شهراً.

وتضمن النشاط الصيفي «عطلتنا غير»، باقة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية والدينية والرياضية والتثقيفية والرحلات والمسابقات وورش العمل والمسابقات، والتي ينقسم فيها النشاط إلى خمسة أسابيع، وهي الأسبوع الأول بعنوان «هنا الشارقة» ويهتم بإبراز المعالم السياحية والمتاحف بالإمارة وتنظيم زيارات للمنتسبين، والثاني «أنا رياضي» للتشجيع على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة وتنظيم برامج رياضية على هامش البرنامج، والثالث «الهوية الوطنية» لزيادة تعزيز انتماء المنتسبين لحب الوطن والتراث الوطني من خلال ورش العمل، والرابع «الاستدامة» تأكيداً لأهمية الاستدامة واستثمار دور الرياضة في التعريف بها للمشاركين، والخامس «أنا متطوع» لتحفيز المشاركين على المشاركة في البرامج التطوعية والفرق التطوعية في مختلف الفعاليات.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن الأنشطة التي ينظمها النادي برعاية مجلس الشارقة الرياضي تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمحافظة على الشباب ورعاية النشء لشغل أوقاتهم بما هو مفيد، ويبعدهم عن مخاطر الفراغ، وغرس روح العمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم الفكرية والرياضية.