انطلاقة البرنامج الصيفي لنادي كلباء

كلباء (وام)

افتتح نادي كلباء الرياضي الثقافي برنامجه الصيفي الثقافي الرياضي صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، بحضور راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وسط حضور مميز سادته روح الفرح والسعادة من أبنائنا المنتسبين وأولياء أمورهم.

وبدأت فعاليات الافتتاح بكلمه تعريفيه عن البرامج والأنشطة من قبل اللجنة المنظمة، ثم تحدث رئيس مجلس الإدارة لأهالي وأولياء الأمور مرحباً بجميع المشاركين، حيث قسمت اللجنة المنظمة البرامج إلى خمسة أسابيع، حيث يشمل الأسبوع الأول برنامج هنا الشارقة الذي يحتوي تعريف الناشئة بمعالم إمارتنا الحبيبة وزيارة المراكز الثقافية والتراثية والتاريخ بالإمار، والثاني «الثقافة الرياضية»، والثالث «الهوية الوطنية»، الأسبوع الرابع «أنا رياضي» والأسبوع الخامس «أنا متطوع».