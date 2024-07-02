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علوم الدار

انطلاق البرامج الصيفية في «سالم بن حم الثقافي»

مسلم بن حم
3 يوليو 2024 01:02

العين (الاتحاد)

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أطلق مركز سالم بن حم الثقافي، بالتعاون مع فريق «عونك يا وطن التطوعي»، مجموعة من الأنشطة الصيفية التي تستهدف تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع في إطار ترسيخ الثقافة والهوية في المجتمع المحلي، تنوعت الأنشطة الصيفية المقدمة، منها نشاط بعنوان: «عون ورحلات العطاء» التي تدور حول كتابة قصة حول شخصية «عون» التي تحرص على التطوع ومساعدة الآخرين، تتطلب كتابة القصة تحفيز المواهب الأدبية للطلاب من أصالة وبنية سردية واستخدام اللغة السلمية، ومن الفعاليات الصيفية الأخرى مسابقة «فكر.. أبدع.. ابتكر» التي تستهدف تعزيز الثقافة البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة في إطار تنمية مهارات الابتكار والتحدث، وكذلك نشاط بعنوان «نجوم العطاء الصغار» فكرة البرنامج: هو عبارة عن برنامج صيفي شامل للأطفال يتضمن ورشاً تعليمية وأنشطة ترفيهية مصممة لتعزيز مهاراتهم وإثراء معارفهم.
وقال الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز: «إنَّ البرامج الصيفية التي ينظِّمها المركز لأبناء الإمارات والمقيمين ستعكس في جميع أنشطتها وفعالياتها ما نحظى به في الإمارات من حرص كبير على تمكين الإنسان، ومن اعتزازٍ قويٍّ بمسيرة الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل».
وقال الدكتور بخيت سالم العامري، مدير عام المركز: «نحن في مركز سالم بن حم الثقافي على قناعة كاملة بأنَّ تعزيز ودعم الهُوية الوطنية بين الشباب هو أمرٌ أساسيٌّ».

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