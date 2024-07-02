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افتتاح فعاليات البرنامج الصيفي «لون صيفك»

افتتاح فعاليات البرنامج الصيفي «لون صيفك»
3 يوليو 2024 01:01

عجمان (الاتحاد) 

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افتتحت الشيخة شيخة بنت عبد الله بن ناصر النعيمي، أمس، في مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، البرنامج الصيفي «لون صيفك»، بحضور رائدة الأعمال الحسناء النعيمي، المدير التنفيذي لشركة الحسناء النعيمي، وسيدة الأعمال رجاء الحساني، رائدة الأعمال والمدير التنفيذي لمطعم وكافيه أيدن كافية، وعدد من الشخصيات النسائية وأولياء أمور الطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج.
ويهدف البرنامج، الذي تنظمه شركة الحسناء النعيمي، لتنظيم المعارض الفعاليات لتدريب وتأهيل الطلبة والطالبات المشاركين فيه، إلى جانب عدد من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حضور عدد من الرعاة للبرنامج.

البرنامج الصيفي
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الإمارات
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