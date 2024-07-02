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علوم الدار

تعاون بين الجامعة القاسمية و«الشارقة الخيرية» لدعم برامج تعليم اللغة العربية

جانب من توقيع مذكرة التفاهم (وام)
3 يوليو 2024 01:01

الشارقة (الاتحاد) 

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وقعت الجامعة القاسمية، وجمعية الشارقة الخيرية، أمس الأول، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في بناء القدرات للكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات الداعمة للأهداف المجتمعية للتنمية المستدامة، وتنفيذ مشاريع خيرية مشتركة لدعم برامج تعليم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم في قارة أفريقيا.
وقع المذكرة في مقر الجامعة بمدينة الشارقة، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وجمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، وذلك بحضور مسؤولي الجهتين.
وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إن مذكرة التفاهم امتداد وتعزيز للعمل المشترك مع جمعية الشارقة الخيرية منذ تأسيس الجامعة القاسمية، والذي تمثل في دعم الجامعة وطلابها.

الجامعة القاسمية
الإمارات
الشارقة
اللغة العربية
جمعية الشارقة الخيرية
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