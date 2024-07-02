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علوم الدار

جامعتا الشارقة وبرشلونة تطرحان برنامج ماجستير بدرجة مزدوجة

جامعة الشارقة
3 يوليو 2024 01:01

الشارقة (الاتحاد) 

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طرحت كلية الاتصال في جامعة الشارقة، برنامج «ماجستير العلوم في الريادة الإعلامية والابتكار الرقمي»، بالتعاون مع كلية اللغة والاتصال بجامعة برشلونة في إسبانيا، وذلك بموجب اتفاقية لمنح خريجي هذا البرنامج درجة مزدوجة من الجامعتين.
ويغطي البرنامج مجالات الاتصال الرقمي وريادة الأعمال، ويتيح الفرصة لمنتسبيه لإجراء دراسات متعددة التخصصات في جامعتي الشارقة وبرشلونة، وذلك في إطار إدارة مشتركة لهذا البرنامج في قبول الطلبة والإشراف عليهم أثناء الدراسة.
وأكد الدكتور رأفت العوضي، عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة، أن تدريس برنامج الماجستير سيتم في جامعة الشارقة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
برشلونة
إسبانيا
الابتكار الرقمي
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