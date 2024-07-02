«الشؤون الإسلامية» تبحث التعاون مع «الجمعية الصينية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر «الهيئة» في أبوظبي، فضيلة الشيخ حسن يانغ فا، رئيس الجمعية الإسلامية الصينية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام «الهيئة»، وعدد من المسؤولين فيها.

ورحب الدكتور الدرعي بالضيف والوفد، مثمناً هذه الزيارة التي تعكس رسوخ العلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين، والتي تشهد ازدهاراً وتطوراً متلاحقاً في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، واطلع الوفد على منجزات «الهيئة» والآلية التي تتبعها لترسيخ القيم الإنسانية السمحة التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وترعاها قيادتنا الرشيدة التي تحرص إلى ترسيخ التسامح والتعايش والتواصل بين الشعوب.

وأعرب فضيلة الشيخ حسن يانغ عن خالص شكره وتقديره على حسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين، مبدياً إعجابه بما شاهده من تميز في خدمات «الهيئة» المحلية والدولية، والاستراتيجية المتطورة التي تتبعها.