الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الآيزو» في «إدارة المرافق» لـ«أبوظبي للتنقل»

«الآيزو» في «إدارة المرافق» لـ«أبوظبي للتنقل»
3 يوليو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
اليوم.. بدء إعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية
الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات

أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في «أبوظبي للتنقل»، حصولها على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» المختصة بإدارة خدمات المرافق والخدمات العامة في إدارة الشؤون الإدارية، والتي تسهم في أتمتة ومراقبة الإجراءات وإدارة مخاطر المرافق بفعالية وكفاءة.
وأعرب عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، عن فخره بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس التزام «أبوظبي للتنقل» بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في خدماته، وتأكيداً على جهود فرق العمل المستمرة في تحسين وتطوير إجراءات إدارة المرافق والخدمات العامة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة، تلبي تطلعات واحتياجات مجتمع أبوظبي.

أبوظبي
الآيزو
الإمارات
شهادة الآيزو
أبوظبي للتنقل
دائرة البلديات والنقل
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©