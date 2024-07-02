«الآيزو» في «إدارة المرافق» لـ«أبوظبي للتنقل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في «أبوظبي للتنقل»، حصولها على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» المختصة بإدارة خدمات المرافق والخدمات العامة في إدارة الشؤون الإدارية، والتي تسهم في أتمتة ومراقبة الإجراءات وإدارة مخاطر المرافق بفعالية وكفاءة.

وأعرب عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، عن فخره بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس التزام «أبوظبي للتنقل» بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في خدماته، وتأكيداً على جهود فرق العمل المستمرة في تحسين وتطوير إجراءات إدارة المرافق والخدمات العامة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة، تلبي تطلعات واحتياجات مجتمع أبوظبي.