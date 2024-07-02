سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع «تنفيذي الشارقة»

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وأصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتورة مريم عيسى آل علي، وعضوية كل من الدكتور مهدي حبيب العبودي، والدكتور صادق عبد الرحمن قادري، والدكتورة أحلام محمد عبدالله المرزوقي، وجواهر بطي الخيال، ومرزوق منصور الطهاروه، وخلود عبدالله أحمد آل علي.

واطلع المجلس على تقرير مشاركة دائرة الإسكان في الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وتم خلالها استعراض جهود الدائرة وأبرز المشروعات السكنية وأهم الإنجازات التي تمت لتحقيق الإسكان المستدام التي تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الممارسات الخليجية والأخذ بتوصيات الملتقى التي ركزت على تحفيز القطاع العقاري في مجال الإسكان وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

واطلع المجلس على تقرير انضمام محمية أشجار القرم في مدينة كلباء لمذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في منطقة المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وجاء الانضمام إلى مذكرة التفاهم نظير الجهود الكبيرة التي تقوم بها إمارة الشارقة في دعم المبادرات البيئية، ودورها في صون التنوع الحيوي وحماية الحياة الفطرية وإدارة المحميات الطبيعية، وتعد محمية أشجار القرم في مدينة كلباء ثاني موقع في الإمارة بعد محمية جزيرة صير بونعير ينضم لمذكرة التفاهم.