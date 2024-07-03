يوم واحد للحصول على رخصة القيادة لمجندي الخدمة الوطنية في رأس الخيمة

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في مركز خدمات المرور والترخيص بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، مُبادرة "اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة".

تستهدف المبادرة إسعاد فئة مجندي الخدمة الوطنية، وذلك من خلال تمكينهم للحصول على رخصة قيادة عبر دمج الاختبار العملي الداخلي والخارجي وأدائهم في يوم واحد، وستستمر الخدمة حتى ديسمبر 2024.

وقال العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، إن الهدف من إطلاق خدمة اختبار اليوم الواحد،هو توفير الوقت والجهد على مجندي الخدمة الوطنية، عوضاً عن الحضور عدة أيام للحصول على رخصة قيادة، من خلال الدمج بين الفحوصات النظري والداخلي والخارجي "على الطريق" جميعاً في يوم واحد وذلك باجتياز الاختبار النظري، واجتياز عدد الساعات أو الحصص التدربية المعتمدة، فضلاً عن اجتياز الفحص التقييمي والطرق السريعة، ومن ثم اختبار اليوم الواحد والحصول على رخصة قيادة.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تدعو مجندي الخدمة الوطنية، للاستفادة من هذه المُبادرة من خلال استخدام تطبيق وزارة الداخلية ‘MOI‘ وإتباع الخطوات والإرشادات المقدمة في التطبيق، سعياً لتحقيق التطور والاستدامة الشرطية بالاستفادة من التحوّل الذكي.