الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

يوم واحد للحصول على رخصة القيادة لمجندي الخدمة الوطنية في رأس الخيمة

يوم واحد للحصول على رخصة القيادة لمجندي الخدمة الوطنية في رأس الخيمة
3 يوليو 2024 12:40

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في مركز خدمات المرور والترخيص بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، مُبادرة "اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة".

تستهدف المبادرة إسعاد فئة مجندي الخدمة الوطنية، وذلك من خلال تمكينهم للحصول على رخصة قيادة عبر دمج الاختبار العملي الداخلي والخارجي وأدائهم في يوم واحد، وستستمر الخدمة حتى ديسمبر 2024.

أخبار ذات صلة
شرطة رأس الخيمة تطلق "الحملة المرورية الفرعية لوزارة الداخلية"
شرطة رأس الخيمة تدشن «صيف بلا حوادث»

وقال العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، إن الهدف من إطلاق خدمة اختبار اليوم الواحد،هو توفير الوقت والجهد على مجندي الخدمة الوطنية، عوضاً عن الحضور عدة أيام للحصول على رخصة قيادة، من خلال الدمج بين الفحوصات النظري والداخلي والخارجي "على الطريق" جميعاً في يوم واحد وذلك باجتياز الاختبار النظري، واجتياز عدد الساعات أو الحصص التدربية المعتمدة، فضلاً عن اجتياز الفحص التقييمي والطرق السريعة، ومن ثم اختبار اليوم الواحد والحصول على رخصة قيادة.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تدعو مجندي الخدمة الوطنية، للاستفادة من هذه المُبادرة من خلال استخدام تطبيق وزارة الداخلية ‘MOI‘ وإتباع الخطوات والإرشادات المقدمة في التطبيق، سعياً لتحقيق التطور والاستدامة الشرطية بالاستفادة من التحوّل الذكي.

المصدر: وام
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
الرياضة
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
الرياضة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
اليوم 12:00
تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
علوم الدار
تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
اليوم 11:57
فرنسا.. هدف بـ «نصف مليار يورو»!
الرياضة
فرنسا.. هدف بـ «نصف مليار يورو»!
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©