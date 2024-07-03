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علوم الدار

الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث إصدار "الأندرويد"

«الأمن السيبراني»
3 يوليو 2024 13:37

أوصى مجلس الأمن السيبراني، أفراد الجمهور، بضرورة تحديث إصدار الأندرويد الجديد إلى أحدث إصدار من قبل سامسونج، لمعالجة الثغرات الأمنية.

ودعا المجلس إلى الإطلاع على تفاصيل الثغرات  من خلال متابعة الرابط التالي: https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb

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وقال مجلس الأمن السيبراني عبر منصة إكس:"أصدرت سامسونج مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لإصدارات أندرويد، لمعالجة الثغرات الأمنية، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث إصدار الأندرويد الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل سامسونج.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أندرويد
الأمن السيبراني
الإمارات
سامسونج
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