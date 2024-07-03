حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان أوائل الثانوية العامة بالإمارة

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مجلسه بديوان الحاكم اليوم، 13 طالبا وطالبة من أوائل الصف الثاني عشر في مدارس القطاع الحكومي بالإمارة للعام الدراسي 2023-2024، وأولياء أمورهم وعددا من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية في عجمان، ضمن مبادرة أوائل عجمان التي أطلقها مكتب شؤون المواطنين في الإمارة لتقدير أوائل الثانوية وأولياء أمورهم وتشجيعهم على مواصلة التميز.

وثمّن صاحب السمو حاكم عجمان، جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، لدعمهما المتواصل لمسيرة العلم وإيمانهما المطلق بدور العلم والمعرفة في تطور ونماء الشعوب والانطلاق في رحاب الازدهار والتطور.

وهنأ سموه بهذه المناسبة الطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بهذا الإنجاز العلمي، الذي سيكون دافعا لهم في مسارهم الدراسي لمواصلة دراساتهم الجامعية، بذات التفوق والتميز والوصول للمراكز الأولى.

وقال سموه:"سعداء بلقائكم، وفخورون بما وصلتم إليه من إنجاز كبير في مسيرتكم التعليمية، ونتمنى لكم مواصلة طريق التفوق في مختلف التخصصات العلمية، فأنتم تمثلون الكفاءات الوطنية التي نعتز بها لبناء الوطن".

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن "التعليم يتصدر أولويات الدولة، فهو ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية والتقدم على المستويات كافة والعلم قاطرة تقدم الأمم، والسبيل لتعزيز نهضتها المنشودة".

وأضاف سموه أن حكومة عجمان تولي اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية، وتوفيرها لجميع الفئات، وتسخر إمكاناتها كافة للوصول بها لأعلى المستويات، كونها الأساس في تنمية العنصر البشري، وقناعتنا راسخة بأن الاستثمار في أبنائنا الطلبة، هو الاستثمار الحقيقي للتنمية المستدامة".

وأثنى سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية في دولة الإمارات، لدورهم في إعداد أجيال مؤهلة بأعلى الدرجات العلمية، وقادرة على المساهمة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على جهود أولياء أمور الطلبة المتفوقين، معبرا عن شكره وتقديره لحرصهم على دعم أبنائهم وتوفير مقومات النجاح والتميز كافة لهم.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده الحديث مع الطلبة، حول جوانب مختلفة من اهتماماتهم العملية والتعليمية والمعرفية وطموحاتهم المستقبلية، وأهدافهم على الصعيد الشخصي والمهني، وأفكارهم التي ستشكّل طريقهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم ودورهم المرتجى في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن اعتزازه بلقاء الطلبة الأوائل، مؤكدا أنهم نموذج يفخر به كل إماراتي.. وقال سموه :"بكم ستجني الإمارات ثمار دعمها الكبير للعملية التعليمية، وبسواعدكم سيبني الوطن مستقبله، وبمواصلة تميزكم سيمضي نحو تعزيز مكتسباته وتحقيق نهضته الشاملة".

وأضاف سموه أنه بدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، تضع الإمارة دعم التعليم في مقدمة اهتماماتها ولا تدخر جهدا في سبيل الوصول به لأعلى المستويات وفقا لأفضل المعايير العالمية، وذلك بتوفير كافة مقومات النجاح والتميز للعملية التعليمية، والوصول بأبناء الوطن لأعلى الدرجات العلمية، فهم الأساس الذي تستمر به مسيرة الريادة والتقدم.

من جانبهم تقدم الطلاب والطالبات الأوائل بالشكر إلى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الاستقبال، مؤكدين أن هذا اللقاء أكبر تكريم لهم.

وأكد الطلبة أن هذا الاستقبال يعكس اهتمام القيادة بأبنائها وهو لقاء له بالغ الأثر في تحفيزهم على مواصلة مسيرة التميز في خططهم الدراسية العليا، ليردوا الجميل للوطن الذي أولاهم بالغ الاهتمام، حتى يسهموا بعلمهم في دعم ركائز التنمية والتقدم.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ومروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

