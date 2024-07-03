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علوم الدار

نهيان بن مبارك: أمل الأمم وتطورها ينطلق من إبداعات أبنائها

نهيان بن مبارك : تعزيز الإبداع والابتكار لدى الشباب هو الضامن لمستقبل مشرق
3 يوليو 2024 15:04

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم في أبوظبي، وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار برئاسة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس الأمناء، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي الرئيس الأعلى للشبكة، وبحضور الدكتور محمود فرّاج رئيس مجلس الإدارة، وفهد فايز العملة الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتناول اللقاء، أهمية الابتكار في تعزيز قدرات الأمم والأجيال المقبلة، وضرورة دعم ورعاية المبدعين والمبتكرين، ودور الشبكة العربية للإبداع والابتكار التي تسعى لتكون الحاضنة الأمينة للمبتكرين العرب نظرا للأهمية الحاسمة للابتكار في عالم اليوم، وأهمية دور الشبكة المتمثل في تحويل الابتكار إلى اختراعات ملموسة وتعزيز الابتكارات المتعلقة بالصناعة، من خلال العمل مباشرة مع الشركاء الصناعيين، حيث تهدف الشبكة إلى معالجة التحديات التي يواجهها الشباب، وتزويدهم بفرص فريدة للنمو والتنمية.

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ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بوفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار، مشيدا بدورها المهم والحيوي لصالح الشباب العربي المبدع والمبتكر، مؤكدا أن أمل الأمم وتطورها ينطلق من إبداعات أبنائها، متمنيا التوفيق لمسيرة الشبكة، ومشددا على أن دعم أنشطة وفعاليات الشبكة يمكنها من أداء دورها في تعزيز قيم الابتكار.

وقال معاليه إن تعزيز قيم الإبداع والابتكار لدى الشباب هو الضامن لمستقبل مشرق سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات، وكذلك على مستوى الأمم والشعوب، مؤكدا أن الإمارات العربية المتحدة ستظل حاضنة للمبدعين والمبتكرين حول العالم من أجل الخير والسلام، وقادرة على الإبداع والابتكار والإنجاز في مجالات الذكاء الاصطناعي، في ظل النهضة والتنمية المستمرة التي تشهدها في المجالات كافة من واقع رؤيتها الحكيمة للمستقبل.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
طلال أبو غزالة
الشباب
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