15 مليون درهم لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان

أعلنت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية تبرعها بمبلغ 15 مليون درهم مساهمة منها لبناء وتطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان.

وسيتمّ توجيه التمويلات المخصّصة من خلال هذا التبرع لتطوير أول مستشفى متكامل لمرضى السرطان في دبي، من المقرّر افتتاحه في عام 2026 ويتضمن منشأة رعاية صحية متطورة يتمّ تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة الجليلة تضم 50 عيادة، و30 مساحة مخصصة للأبحاث العلمية، و60 غرفة للحقن الوريدي و116 سريراً للمرضى، موزعة على مساحة تبلغ 56 ألف متر مربع.

قدم المساهمة، ناصر عبدالله النيادي، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي للمجموعة، والعلاقات الحكومية والشؤون العامة، في مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، خلال زيارته مؤسسة الجليلة والتي شملت أيضاً مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية والتقى خلالها كبار مسؤولي الرعاية الصحية.

وأكد النيادي التزام "دي بي ورلد الخيرية" بإحداث تغيير حقيقي في المجتمع موضحا أن هذا التبرع يكشف حرصها على دعم مؤسسات الرعاية الصحية، وتوفير العناية الجيدة للجميع.

من جانبه، قال الدكتور عامر الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة إن هذا التعاون يؤكد التأثير التحوّلي للشراكات المثمرة في تسريع تقديم خدمات الرعاية الطبية الأولية، وخدمات الرعاية الصحية الحيوية.