شرطة رأس الخيمة تطلق "الحملة المرورية الفرعية لوزارة الداخلية"

أكدت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ضمن حملاتها المرورية والتوعوية المتواصلة أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، ومعايير السلامة على الطرق، وأخذ الحيطة والانتباه أثناء القيادة، لتجنّب وقوع الحوادث التي تتسبب في إصابات ووفيات الطرق وما ينجم عنها من أضرار معنوية ومادية مؤسفة.

وقد أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الحملة المرورية الفرعية لوزارة الداخلية تحت شعار (انتباهك مهم)، سعياً لرفع الوعي المروري للسائقين وكافة مستخدمي الطريق بضرورة تركيز الانتباه أثناء القيادة وعدم الإهمال لقوانين المرور وإرشادات الطريق، والتزام مسار الطريق، ودخول الطريق بعد التأكد من خلّوه، وتجنب الوقوف الخاطئ على الطرق الذي يعيق حركة مركبات الشرطة، والدفاع المدني، وفرق الإسعاف والإنقاذ، وكافة مركبات تقديم الخدمات العامة، أثناء تأدية مهامها، تعزيزاً لضبط أمن الطرق، وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر التعرض إلى الحوادث المرورية المهلكة.

وأكدت مرور شرطة رأس الخيمة أن أهم مسببات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات التعب والنعاس، والقيادة بدون رخصة، وعدم تقدير المسافة على الطريق، وعدم إحكام غلق أبواب المركبة، والسير عكس الاتجاه، وحدوث أعطال بسبب مثبّت السرعة، أو انفجار الإطارات، بالإضافة إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والانحراف المفاجئ والسرعة الزائدة، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم الالتزام بخط السير، والانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة داعية الجميع إلى الالتزام بقواعد السير والمرور لبلوغ السلامة المرورية وحماية الأرواح وتعزيز الأمن.