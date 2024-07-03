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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تستقبل النازحين من شرق خانيونس وتقدم لهم مساعدات إنسانية عاجلة

«الفارس الشهم 3» تستقبل النازحين من شرق خانيونس وتقدم لهم مساعدات إنسانية عاجلة
3 يوليو 2024 17:42

واصلت دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، ضمن عملية (الفارس الشهم 3)، إلى جانب استقبال النازحين منهم من شرق مدينة خانيونس، والذين فروا من أهوال الحرب باتجاه منطقة المواصي بالقطاع، وذلك في إطار دعم الإمارات المتواصل للأسر الفلسطينية النازحة في قطاع غزة.

وقدم المتطوعون في العملية المساعدات العاجلة للعائلات النازحة للتخفيف من معاناتها نتيجة الأوضاع المأساوية التي تعيشها، وشملت طروداً غذائية وتموراً ومواد أساسية لإسعاف تلك الأسر في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وحالة النزوح، لتُبرهن إمارات زايد الخير أن الإنسانية لا تعرف حدوداً حتى في أحلك الظروف.

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ويُقدر عدد النازحين من مناطق شرق خانيونس بحوالي 400 ألف نازح، هربوا من القصف والحرب الدائرة وهم لا يمتلكون أدنى مقومات الحياة.

 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
قطاع غزة
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