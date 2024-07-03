الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
3 يوليو 2024 17:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:27  والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
عمر خالد يكشف أسباب رحيله عن «سلة الشارقة»

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، يضطرب أحياناً ليلاً وصباح الجمعة، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني عند الساعة 19:49، و الجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
الرياضة
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
الرياضة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
اليوم 12:00
تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
علوم الدار
تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
اليوم 11:57
فرنسا.. هدف بـ «نصف مليار يورو»!
الرياضة
فرنسا.. هدف بـ «نصف مليار يورو»!
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©