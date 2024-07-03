الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، يضطرب أحياناً ليلاً وصباح الجمعة، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني عند الساعة 19:49، و الجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.