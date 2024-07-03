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علوم الدار

«مرونة الطبيعة» في 10 جلسات

«مرونة الطبيعة» في 10 جلسات
4 يوليو 2024 01:14

أبوظبي (وام) 

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عام الاستدامة
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أطلقت جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، أمس، السلسلة الثانية من التدريب الصيفي في «عام الاستدامة» تحت عنوان «مرونة الطبيعة»، لتعزيز ثقافة ومهارات المجتمع في مجال الطبيعة والبيئة.
وتعمل السلسلة، باعتبارها جزءاً من برنامج «قادة التغيير»، على تزويد محبي الطبيعة وصناع التغيير، وأفراد المجتمع بالثقافة اللازمة عن التحديات البيئية وحلول الحفاظ على الطبيعة التي تسهم في بناء مستقبل مستدام.
وتتكون السلسلة المجانية، من 10 جلسات تفاعلية تقدم استكشافاً للثراء البيئي في دولتنا، بدءاً من الرمال الصحراوية الواسعة والواحات المخفية، إلى مواطن المياه العذبة والمناطق الساحلية، وتسهم في تعريف المشاركين على الطبيعة بطرق مبتكرة.

جمعية الإمارات للطبيعة
الإمارات
الصندوق العالمي للطبيعة
عام الاستدامة
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