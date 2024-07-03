شرطة دبي تحصل على الآيزو «17020» في مسرح الجريمة

دبي (الاتحاد)

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة - إدارة مسرح الجريمة، على شهادة الاعتماد الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للاعتماد لمعايير الآيزو «17020»، وفق مواصفة «ILAC» G19 الجديدة، عن أربعة إجراءات عمل في إدارة مسرح الجريمة وهي الاستجابة والتعامل مع مسرح الجريمة، رفع وتحريز الآثار المادية، تصوير مسرح الجريمة، توثيق مسرح الجريمة، وبذلك تكون شرطة دبي أول جهة على مستوى الدولة تحصل على هذا الاعتماد وفق المواصفة المحدثة.

وتسلم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، شهادة الاعتماد الدولية من أمينة أحمد، المدير العام لمركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC»، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير أول خالد حسين السميطي، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية بالوكالة، والعميد مكي أحمد سلمان، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة بالوكالة، والمهندس يوسف الجسمي، مدير إدارة اعتماد جهات التفتيش في مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، وعدد من الضباط.