«الهوية والجنسية» تعقد ملتقى القيادات على مدى يومين

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس، ملتقى القيادات، بحضور مديري العموم والمديرين التنفيذيين إضافة إلى مديري الإدارات بالهيئة.

وناقش الملتقى، الذي نظمته إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة، العديد من القضايا ومحاور العمل الاستراتيجية والتشغيلية، من أبرزها مؤشرات ونتائج الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والخطط التصحيحية، وتطوير منظومة العمل بما يتلاءم مع أحدث التوجهات الحكومية، وجهود وإنجازات الهيئة في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إضافة إلى دور الاتصال الحكومي خلال المرحلة المقبلة في تعزيز الهوية المؤسسية للهيئة والترويج للخدمات التي يتم تقديمها والنتائج التي تم تحقيقها وغيرها من القضايا المطروحة على أجندة الملتقى.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية بمشاركة قيادات الهيئة حول استشراف المستقبل ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية وتطوير منظومة الخدمات الذكية، وتوظيف التكنولوجيا واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في تطوير وتصميم الخدمات وتحسين جودة حياة المجتمع وتلبية تطلعات المتعاملين.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن ملتقى القيادات خطوة مهمة لتبادل الأفكار والمقترحات وتوحيد الرؤى بشأن تطوير منظومة العمل بالهيئة ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة، وتحسين تجربة المتعاملين من خلال اختصار خطوات وإجراءات الخدمات التي يتم تقديمها وابتكار خدمات جديدة تلبي تطلعات المتعاملين المستقبلية.