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علوم الدار

400 طالب يشاركون في فعاليات «أبطال شرطة الغد»

400 طالب يشاركون في فعاليات «أبطال شرطة الغد»
4 يوليو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد) 

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انضم 400 طالب وطالبة بالفئة العمرية من 11- 15 عاماً إلى النسخة السادسة من دورة البرنامج الصيفي «أبطال شرطة الغد» في أبوظبي والعين، ويستمر لمدة 4 أسابيع، ويتضمن أنشطة متكاملة لتحفيزهم على تجربة الحياة العسكرية، ورفع اللياقة البدنية لديهم، وتعزيز الانتماء للوطن، وإكسابهم المهارات الإيجابية وتمكينهم بالمهارات القيادية.
وأكد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن دورة أبطال الغد تركز على تنمية مهارات الطلاب وتعزيز الثقة بالنفس وصقل الشخصية وتعزيز المعرفة بدور الجهات والأجهزة ‏الأمنية، من خلال الدورات والتدريبات العسكرية، وتنمية قدرات المشاركين في تطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة في حياتهم ونشاطاتهم المختلفة، وتنمية الروح الانضباطية لديهم، وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، واستدامة التواصل الفعال مع أبناء الوطن.
وتتضمن الدورة الصيفية العديد من الأنشطة والفعاليات العسكرية والأمنية والرياضية والتربوية والدينية والثقافية والتراثية، وغيرها من الزيارات الميدانية.
ويشتمل البرنامج على تدريبات رياضية منوعة، إضافة إلى تعريف الطلاب بالعادات والتقاليد وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية المحافظة على الموروث الشعبي وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم عن طريق استخدام تقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعريف بإنجازات دولة الإمارات في مجالات متعددة، منها الفضاء.

برنامج أبطال شرطة الغد
الإمارات
شرطة أبوظبي
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