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علوم الدار

تعاون بين جامعة أبوظبي و«برجيل القابضة»

تعاون بين جامعة أبوظبي و«برجيل القابضة»
4 يوليو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة أبوظبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع «برجيل القابضة»، لتطوير البحوث في مجال العلوم الصحية وتعزيز الخبرة الأكاديمية لطلبة الجامعة، عبر اكتساب خبرات عملية عالمية المستوى.
ويعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على الارتقاء بالدراسات السريرية في دولة الإمارات، وتسهم هذه الشراكة في زيادة فرص المنح الوطنية والدولية لطلبة جامعة أبوظبي وأعضاء هيئة التدريس.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور حمد العُضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة برجيل القابضة، بحضور عدد من المسؤولين.
ويتطلع الجانبان، من خلال هذا التعاون، إلى تطوير المناهج الدراسية للطلبة، وتعزيز الابتكار من خلال المشاريع البحثية التعاونية وإنشاء مختبرات مبتكرة، وبالتالي تعزيز مكانة جامعة أبوظبي كمركز رائد للاكتشافات المتطورة.
وأكد الدكتور حمد العُضابي حرص جامعة أبوظبي على الاستثمار في قدراتها البحثية للإسهام في تحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على العلم والمعرفة، معرباً عن تطلعه للاستفادة من خبرات برجيل القابضة في مجال الرعاية الصحية وكذلك التميز الأكاديمي العالمي للجامعة.
من جانبه، قال سفير أحمد: إن التعاون مع جامعة أبوظبي سيثمر فرصاً تدريبية مميزة لطلبة العلوم الصحية، ويرفد جيلاً جديداً من المتخصصين في الرعاية الصحية بالمعرفة والمهارات اللازمة لدفع التميز والابتكار في هذا المجال.
ويهدف التعاون إلى إثراء المعرفة المجتمعية من خلال توفير برامج موسعة تركز على التعليم العالي ومبادرات تنمية المهارات، وسيعمل الجانبان على تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات وبرامج التدريب الأكاديمي التي ستتناول أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال العلوم الصحية.

العلوم الصحية
الإمارات
جامعة أبوظبي
مستشفى برجيل
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