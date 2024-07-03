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علوم الدار

إطلاق معهد برجيل للصحة العالمية في أميركا

ثاني الزيودي خلال إطلاق المعهد (من المصدر)
4 يوليو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق معهد برجيل للصحة العالمية في الولايات المتحدة.
وشهد إطلاق المعهد سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى التي ركزت على رعاية مرضى السرطان والابتكارات التكنولوجية، والتي ضمت مجموعة متنوعة من الخبراء العالميين.
وحضر حفل الإطلاق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والذي ناقش كيف تقود دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، الجهود المبذولة للاستفادة من البحث والتعليم لتحسين نتائج الصحة العالمية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن الإمارات ملتزمة بالارتقاء بالرعاية الصحية إلى المستوى المتقدم، ويشمل تركيزنا شراكات البحث والتطوير، وتقديم أفضل الممارسات للمستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز قدراتنا، يعد التصدي للسرطان أحد أهم التحديات التي نواجهها، ونحن مصممون على إيجاد حلول يمكن أن تنقذ الأرواح، وتحقق الاستقرار للأسر، وتوفر الأمل للعديد من الأطفال الذين يكافحون هذا المرض، ويتطلب النجاح اتباع نهج شامل، ولا سيما تعاون القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية».

أميركا
مرضى السرطان
الإمارات
ثاني الزيودي
علاج السرطان
الرعاية الصحية
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