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علوم الدار

أبوظبي تتزيّن احتفاءً بالعام الهجري الجديد

زينة العام الهجري الجديد (تصوير: وليد أبو حمزة)
4 يوليو 2024 01:15

هالة الخياط (أبوظبي) 

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زينت بلدية مدينة أبوظبي شارع كورنيش أبوظبي، وعدداً من الجسور بمئات التشكيلات واللوحات الضوئية، لتشارك أفراد المجتمع الاحتفاء باستقبال العام الهجري الجديد 1445، لما تمثله هذه المناسبة من قيم وروحانيات إسلامية نبيلة.
وتبرز اللوحات والتشكيلات الضوئية رقم العام الهجري الجديد 1445 بشكل لافت، حيث تم تثبيته على مئات المجسمات الهندسية المضيئة، التي تم تصميمها بشكل خاص مستوحى من عناصر الطبيعة وزخارف العمارة الإسلامية والتراث الإماراتي، لتبعث السرور في نفوس أفراد المجتمع ومرتادي كورنيش أبوظبي وعدد من الجسور بقدوم العام الهجري الجديد.
وتتميز الإضاءة بألوانها الجذابة المتناسقة، مثل اللون الأصفر المائل إلى الذهبي والممزوج بخطوط ضوئية أنيقة من اللون الأبيض، تتماشى مع الشكل الجمالي العام للقطع المضيئة، لتشكل لوحة فنية بديعة تبعث السعادة والطاقة الإيجابية.
وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على توفير إجراءات الأمن والسلامة كافة في أعمال وقطع الزينة، حيث تم تصنيع المجسمات من مواد يمكن إعادة تدويرها، وكذلك استخدام إضاءة موفرة للطاقة (LED)، وتمديدات كهربائية ومصابيح ضوئية مصنعة من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، وقادرة على تحمل جميع التغيرات المناخية.
كما روعي أن تكون أحجام المجسمات واللوحات الضوئية مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، حتى تكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، تعزيزاً لعوامل الأمان، وحرصاً على سلامة الجمهور والمظهر الجمالي العام.

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