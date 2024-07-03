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علوم الدار

أعمال صيانة طرق على شارع (E10) من شاطئ الراحة باتجاه أبوظبي

جانب من أعمال الصيانة (تصوير: وليد أبو حمزة)
4 يوليو 2024 01:15

هالة الخياط (أبوظبي) 

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ينفذ «أبوظبي للتنقل» أعمال صيانة طرق على شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10) عند شاطئ الراحة باتجاه أبوظبي، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
ودعا إلى استخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام المروري، ومراعاة السرعات الجديدة المحددة على الطريق.
وأوضح أبوظبي للتنقل أن أعمال صيانة الطرق على شارع الشيخ زايد بن سلطان، تستهدف ثلاثة مسارات من جهة اليمين باتجاه أبوظبي، وعليه تم تخفيض السرعة لتكون 120 كم/س من جسر الباهية إلى جسر ياس، ولتكون 100 كم/س جسر ياس إلى بداية جسر الشيخ زايد، حتى انتهاء الأعمال.
وأكد أن تنفيذ مشاريع الصيانة للطرق يأتي تجسيداً لخطة التطوير الشاملة، وضمن إطار حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشامل الذي تشهده أبوظبي على جميع الصعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.
وينطلق «أبوظبي للتنقل» في تنفيذه للمشاريع من رؤية الدائرة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

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