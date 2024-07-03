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علوم الدار

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تنظم معرضاً دولياً بساحة الأمم المتحدة

الخيمة التي احتضنت المعرض الدولي في جنيف (من المصدر)
4 يوليو 2024 01:14

جنيف (الاتحاد)
نظمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، معرضاً دولياً في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش مشاركة «الجمعية» في الدورة «56» للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.
ووجد المعرض حمل عنوان «النموذج الإماراتي في محاكاة واستشراف حقوق الإنسان في المستقبل»، إقبالا كبيرا واهتماما وإشادة من الزوّار وتم خلاله استعراض أهمية «قمة المستقبل» في رسم مستقبل حقوق الإنسان، والتعريف بجهود ومنجزات وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

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وافتتحت المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، والعديد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان المشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الرسمية في جنيف.
وعبّرت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن أهمية هذا المعرض الثقافي الدولي في إبراز واستعراض النموذج الإماراتي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاكاة واستشراف مستقبله، وذلك في إطار الحرص على إثراء الواقع الفعلي لرعاية دولة الإمارات لحقوق الإنسان، والسعي لتوسيع المشاركة الميدانية للجمعية في العمل الحقوقي. 
وقالت: «إن إقامة هذا المعرض تهدف إلى التعريف بالجهود والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستعراض مسيرة الإمارات الحقوقية والتطورات الإنسانية والتنموية منذ إعلان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» قيام دولة الاتحاد.

مجلس حقوق الإنسان
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الأرشيف والمكتبة الوطنية
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فاطمة الكعبي
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