فتح باب التسجيل لـ«منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين»

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من «منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين»، وذلك في إطار دعم المجلس للمواهب الإماراتية الشابة، وسعيه لتحفيز دخولهم للمجال الإعلامي، وتوسيع دائرة مشاركة الكادر الإماراتي في صُنع إعلام متطور، يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، ويعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات ودبي، وبما يواكب رؤى القيادة الرشيدة للمستقبل، ويترجم حرصها على تأكيد حضور العنصر الوطني بصورة مؤثرة وملموسة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل وآليات التطوير ضمن مختلف القطاعات، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بإيجاد البدائل اللازمة كافة لتحقيق التطوير المنشود على مستوى القطاع الإعلامي، تمثل الأساس الذي ينطلق منه المجلس في تنفيذ الرسالة التي حملها منذ تأسيسه وما تبعها من أهداف، في مقدمتها تهيئة الظروف الداعمة كافة لتخريج أجيال جديدة من الإعلاميين الإماراتيين المؤهلين على أعلى مستوى.