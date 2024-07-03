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علوم الدار

8040 بناء منجزاً و2156 رخصة جديدة في أبوظبي

8040 بناء منجزاً و2156 رخصة جديدة في أبوظبي
4 يوليو 2024 01:14

أبوظبي (وام)

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بلغ عدد المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إمارة أبوظبي، 8040 مبنى، موزعة بواقع 6033 مبنى في أبوظبي، و1775 مبنى في مدينة العين، و232 مبنى منجزاً في مدينة الظفرة، وذلك وفقاً لبيانات دائرة البلديات والنقل الأولية لعام 2024.
وحسب البيانات الصادرة في تقرير مركز إحصاء- أبوظبي بعنوان: «إحصاءات المباني المنجزة الربع الأول من 2024»، بلغ عدد رخص البناء في الإمارة نحو 2156 رخصة، منها 1207 رخص سكنية، و559 رخصة بناء تجارية و134 صناعية و169 رخصة بناء مرافق عامة و51 زراعية و36 رخصة أخرى توزعت في مختلف المجالات في أنحاء الإمارة.
وسجلت أبوظبي النصيب الأكبر من ناحية عدد رخص البناء، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة في الربع الأول من العام نحو 1521 رخصة، موزعة بواقع 826 رخصة بناء سكني و481 رخصة بناء تجاري و84 رخصة بناء صناعي و83 رخصة مرافق عامة، بالإضافة إلى 26 رخصة لبناء زراعي، بجانب 21 رخصة أخرى.
وبلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في أبوظبي نحو 5623 مبنى جديداً، و95 «إضافات»، و315 تعديلاً لمبنى منجز.
وسجلت مدينة العين 491 رخصة بناء جديدة في الفترة ذاتها، منها 327 رخصة بناء سكني و63 «تجاري» و44 «صناعي» و33 «مرافق عامة» و9 رخص بناء زراعي، و15 رخصة بناء أخرى.
وبشأن نوع البناء، بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة 1557 مبنى، فيما جرى إنجاز 158 «إضافة» و60 بناء تعديل.
ووفقاً للبيانات، فقد بلغ عدد رخص البناء الجديدة في مدينة الظفرة 144 رخصة في الربع الأول من 2024، موزعة بواقع 54 رخصة بناء سكني و15 «تجاري» و6 «صناعي» و53 رخصة بناء مرافق عامة، و16 «زراعي»، فيما بلغ عدد المباني المنجزة 229 مبنى.

رخص البناء
الإمارات
المباني المنجزة
دائرة البلديات والنقل
مركز إحصاء أبوظبي
إحصاء أبوظبي
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