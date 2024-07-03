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«الشبكة الجامعية» تستطلع آراء الطلاب في التغير المناخي

«الشبكة الجامعية» تستطلع آراء الطلاب في التغير المناخي
4 يوليو 2024 01:14

دبي (الاتحاد) 

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أطلق أعضاء شبكة المناخ الجامعية في دولة الإمارات، استطلاعاً لآراء الطلاب والأكاديميين وكذلك الجامعات وأصحاب العمل المحتملين بهدف تقييم معرفتهم وتصوراتهم عن التغير المناخي، وذلك قبيل قمة التغير المناخي العالمية القادمة في أذربيجان COP29.
ويأتي الاستطلاع الذي يقام على مستوى الدولة، كأحد مخرجات أول اجتماع حضوري لأعضاء الشبكة، والذي استضافته مؤخراً جامعة برمنغهام دبي، واستقطب أكثر من 50 أكاديمياً يمثلون 35 مؤسسة تعليم عالٍ في أنحاء الدولة.
وألقت الدكتورة فيكتوريا غالان-موروس، رئيسة قسم الأبحاث والتحليلات لدى معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي، الكلمة الرئيسة خلال الفعالية.
وركزت النقاشات خلال الفعالية على خطط التفاعل مع قمة COP29 وما بعدها، بناءً على المحاور الأربعة للشبكة: الابتكار والسياسات البحثية، وتفاعل الشباب، والأنشطة المجتمعية، والحياد المناخي في الحرم الجامعي.
وقالت البروفيسورة يسرى المزوغي، عميد جامعة برمنغهام دبي: «يؤدي مجتمع التعليم العالي في دولة الإمارات دوراً مهماً في تحديد مساهمة المنطقة ككل في مواجهة تأثيرات التغير المناخي. وتتشرف جامعة برمنغهام دبي بمواصلة المساهمة في المبادرات التي تفيد المجتمع المدني عبر أنحاء دولة الإمارات وخارجها».

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