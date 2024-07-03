الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية تعاون في العمل والتطوير الحكومي

دبي (الاتحاد)

وقَّع مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات ومكتب رئاسة جمهورية كوستاريكا، اتفاقية تعاون جديدة في مجالات العمل والتطوير الحكومي، في محطة جديدة للشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

وقَّع الاتفاقية عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومعالي خورخي رودريغيز فيفيس، وزير الاتصالات الحكومية في رئاسة جمهورية كوستاريكا، خلال زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي ضم كلاً من روضة العتيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوستاريكا، ومنال بن سالم، مدير برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وجرى التوقيع خلال اجتماع عقده الوفد الحكومي الإماراتي، تم خلاله بحث مستجدات التعاون الثنائي، والبناء على الإنجازات التي تحققت، وسبل توسيع مجالات الشراكة والتعاون، بما يضمن تعزيز مسيرة تطوير العمل الحكومي، والتعاون البناء بين البلدين.